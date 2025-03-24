BR

Bedrock是全球首个支持多资产的流动性再质押协议，率先推出了比特币质押产品uniBTC。作为领先的BTC流动质押资产，uniBTC让用户在保持资产流动性的同时，获得质押收益，开启比特币万亿级市场的全新收益机会。Bedrock基于创新的BTCFi2.0方案，重新定义了比特币在DeFi生态中的价值定位，并已实现BTC、ETH及DePIN等资产在12条以上主流区块链上的流动性再质押。

币种名称BR

排名No.1083

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）4.12%

流通供应量210,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.21%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.22056296219492613,2025-03-24

最低价0.03902018689786832,2025-04-18

所属公链BSC

简介Bedrock是全球首个支持多资产的流动性再质押协议，率先推出了比特币质押产品uniBTC。作为领先的BTC流动质押资产，uniBTC让用户在保持资产流动性的同时，获得质押收益，开启比特币万亿级市场的全新收益机会。Bedrock基于创新的BTCFi2.0方案，重新定义了比特币在DeFi生态中的价值定位，并已实现BTC、ETH及DePIN等资产在12条以上主流区块链上的流动性再质押。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。