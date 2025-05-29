认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。
加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！
币种名称BROAK
排名No.1299
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量690,000,000
总供应量690,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.013834281736984748,2025-06-03
最低价0.005475633514397986,2025-05-29
所属公链BASE
简介认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。
加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。