BROAK

认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。 加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！

币种名称BROAK

排名No.1299

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量690,000,000

总供应量690,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.013834281736984748,2025-06-03

最低价0.005475633514397986,2025-05-29

所属公链BASE

简介认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。 加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！

所属板块

社媒

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