BERA

Berachain 是一个基于模块化 EVM 共识客户端框架 BeaconKit 构建的高性能 Layer 1 区块链，其采用流动性证明（Proof-of-Liquidity，PoL）共识机制，具有与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容的特性。

币种名称BERA

排名No.151

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）27,41%

流通供应量119 653 069,7412755

最大供应量∞

总供应量502 173 069,7412754

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价14.993392867128291,2025-02-06

最低价1,2025-02-06

所属公链BERACHAIN

简介Berachain 是一个基于模块化 EVM 共识客户端框架 BeaconKit 构建的高性能 Layer 1 区块链，其采用流动性证明（Proof-of-Liquidity，PoL）共识机制，具有与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容的特性。

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社媒

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