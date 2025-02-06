Berachain 是一个基于模块化 EVM 共识客户端框架 BeaconKit 构建的高性能 Layer 1 区块链，其采用流动性证明（Proof-of-Liquidity，PoL）共识机制，具有与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容的特性。
币种名称BERA
排名No.151
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率0.0001%
交易额/市值（24小时）27,41%
流通供应量119 653 069,7412755
最大供应量∞
总供应量502 173 069,7412754
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价14.993392867128291,2025-02-06
最低价1,2025-02-06
所属公链BERACHAIN
简介Berachain 是一个基于模块化 EVM 共识客户端框架 BeaconKit 构建的高性能 Layer 1 区块链，其采用流动性证明（Proof-of-Liquidity，PoL）共识机制，具有与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容的特性。
所属板块
社媒
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