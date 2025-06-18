BEE

DAOBase 是一个基于人工智能的 DAO 启动器和聚合器，使任何人都可以轻松创建、管理和发展去中心化社区。作为 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基础设施层，DAOBase 已在 7 个主要区块链上映射了超过 17 万个 DAO 和 600 万治理参与者。从代币发行和治理集成到实时分析和链上声誉系统，DAOBase 为创建者和社区提供了构建强大、可持续 DAO 所需的一切——所有这些都集中在一个地方。

币种名称BEE

排名No.1670

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）3.81%

流通供应量125,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.125%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.06429503090179263,2025-06-18

最低价0.013772151575412053,2025-06-20

所属公链BSC

简介DAOBase 是一个基于人工智能的 DAO 启动器和聚合器，使任何人都可以轻松创建、管理和发展去中心化社区。作为 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基础设施层，DAOBase 已在 7 个主要区块链上映射了超过 17 万个 DAO 和 600 万治理参与者。从代币发行和治理集成到实时分析和链上声誉系统，DAOBase 为创建者和社区提供了构建强大、可持续 DAO 所需的一切——所有这些都集中在一个地方。

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社媒

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