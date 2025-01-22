BCHEM

迎接化学区块链的未来。利用人工智能、数字技术和自动化技术变革化学研究，推动化工行业创新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以来，就致力于将区块链应用与化工行业相结合。自 2023 年起，我们开始致力于将人工智能应用——面向未来的技术——服务于化工行业。

币种名称BCHEM

排名No.4804

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量1 000 000 000

总供应量1 000 000 000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.012940842266744523,2025-01-22

最低价0.000230504944635482,2025-05-25

所属公链BSC

简介迎接化学区块链的未来。利用人工智能、数字技术和自动化技术变革化学研究，推动化工行业创新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以来，就致力于将区块链应用与化工行业相结合。自 2023 年起，我们开始致力于将人工智能应用——面向未来的技术——服务于化工行业。

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