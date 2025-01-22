迎接化学区块链的未来。利用人工智能、数字技术和自动化技术变革化学研究，推动化工行业创新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以来，就致力于将区块链应用与化工行业相结合。自 2023 年起，我们开始致力于将人工智能应用——面向未来的技术——服务于化工行业。
币种名称BCHEM
排名No.4804
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量1 000 000 000
总供应量1 000 000 000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.012940842266744523,2025-01-22
最低价0.000230504944635482,2025-05-25
所属公链BSC
简介迎接化学区块链的未来。利用人工智能、数字技术和自动化技术变革化学研究，推动化工行业创新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以来，就致力于将区块链应用与化工行业相结合。自 2023 年起，我们开始致力于将人工智能应用——面向未来的技术——服务于化工行业。
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