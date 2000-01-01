$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代币，结合直播与创作者经济，由 @SUPERBASEDD 发起。用户可以通过在 pump.fun 上发币并开直播，在 basedd.house 参与排行榜，赢取 $BASEDD 奖励。@SUPERBASEDD 是 Solana 生态中一个融合加密杂志、NFT 融资和收藏的创新项目。
币种名称BASEDD
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SOL
简介$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代币，结合直播与创作者经济，由 @SUPERBASEDD 发起。用户可以通过在 pump.fun 上发币并开直播，在 basedd.house 参与排行榜，赢取 $BASEDD 奖励。@SUPERBASEDD 是 Solana 生态中一个融合加密杂志、NFT 融资和收藏的创新项目。
所属板块
社媒
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