BASEDD

$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代币，结合直播与创作者经济，由 @SUPERBASEDD 发起。用户可以通过在 pump.fun 上发币并开直播，在 basedd.house 参与排行榜，赢取 $BASEDD 奖励。@SUPERBASEDD 是 Solana 生态中一个融合加密杂志、NFT 融资和收藏的创新项目。

币种名称BASEDD

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代币，结合直播与创作者经济，由 @SUPERBASEDD 发起。用户可以通过在 pump.fun 上发币并开直播，在 basedd.house 参与排行榜，赢取 $BASEDD 奖励。@SUPERBASEDD 是 Solana 生态中一个融合加密杂志、NFT 融资和收藏的创新项目。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。