B² Network 是一个模块化的比特币扩容解决方案。它引入了 B² Rollup（首个基于零知识证明验证承诺的比特币 Rollup）、B² Hub（首个在比特币网络上实现最终确定性的比特币数据可用性层）以及 MiningSquared（首个提供自动订阅 BTC 收益产品的比特币矿池）。
币种名称B2
排名No.714
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）1,498.44%
流通供应量46,900,245
最大供应量210,000,000
总供应量210,000,000
流通率0.2233%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.775982192516107,2025-05-06
最低价0.4078882421972823,2025-04-30
所属公链BSQUARED
简介B² Network 是一个模块化的比特币扩容解决方案。它引入了 B² Rollup（首个基于零知识证明验证承诺的比特币 Rollup）、B² Hub（首个在比特币网络上实现最终确定性的比特币数据可用性层）以及 MiningSquared（首个提供自动订阅 BTC 收益产品的比特币矿池）。
所属板块
社媒
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