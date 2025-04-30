B2

B² Network 是一个模块化的比特币扩容解决方案。它引入了 B² Rollup（首个基于零知识证明验证承诺的比特币 Rollup）、B² Hub（首个在比特币网络上实现最终确定性的比特币数据可用性层）以及 MiningSquared（首个提供自动订阅 BTC 收益产品的比特币矿池）。

币种名称B2

排名No.733

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）1 590,46%

流通供应量46 900 245

最大供应量210 000 000

总供应量210 000 000

流通率0.2233%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.775982192516107,2025-05-06

最低价0.4078882421972823,2025-04-30

所属公链BSQUARED

简介B² Network 是一个模块化的比特币扩容解决方案。它引入了 B² Rollup（首个基于零知识证明验证承诺的比特币 Rollup）、B² Hub（首个在比特币网络上实现最终确定性的比特币数据可用性层）以及 MiningSquared（首个提供自动订阅 BTC 收益产品的比特币矿池）。

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