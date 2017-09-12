AVT

Aventus 网络属于新一代可组合区块链网络，其构建具备现实世界用例所需的可扩展性和互操作性，包括资产代币化和区块链应用。它具备高交易吞吐量、低且可预测的交易成本，并提供确定性的最终性。 该网络目前作为 Polkadot 平行链运行，并持续与以太坊保持互操作性，已被多个生产应用程序使用。 AVT 是 Aventus 网络的代币。

币种名称AVT

排名No.1099

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）6,05%

流通供应量6.000.000

最大供应量10.000.000

总供应量10.000.000

流通率0.6%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价11.093199729919434,2017-09-12

最低价0.0291590858799,2020-05-06

所属公链ETH

简介Aventus 网络属于新一代可组合区块链网络，其构建具备现实世界用例所需的可扩展性和互操作性，包括资产代币化和区块链应用。它具备高交易吞吐量、低且可预测的交易成本，并提供确定性的最终性。 该网络目前作为 Polkadot 平行链运行，并持续与以太坊保持互操作性，已被多个生产应用程序使用。 AVT 是 Aventus 网络的代币。

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