AUC

Advanced Project 将受监管的金融服务与区块链世界连接起来，连接 Web 2.0 和 Web 3.0，以创建无缝、安全且高效的金融解决方案。我们的主要重点是将区块链和数字资产整合到跨境汇款和日常支付中，尤其是针对全球无银行账户的人群。通过提供创新的支付和汇款服务以及公共系统支付解决方案，我们使无法获得传统银行服务的个人能够利用数字资产进行快速、安全且经济高效的交易。

币种名称AUC

排名No.4573

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0,00%

流通供应量0

最大供应量6 000 000 000

总供应量6 000 000 000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.8690179155302579,2023-05-05

最低价0.000394974303344579,2025-05-14

所属公链BASE

简介Advanced Project 将受监管的金融服务与区块链世界连接起来，连接 Web 2.0 和 Web 3.0，以创建无缝、安全且高效的金融解决方案。我们的主要重点是将区块链和数字资产整合到跨境汇款和日常支付中，尤其是针对全球无银行账户的人群。通过提供创新的支付和汇款服务以及公共系统支付解决方案，我们使无法获得传统银行服务的个人能够利用数字资产进行快速、安全且经济高效的交易。

所属板块

社媒

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