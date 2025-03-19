Athene Network 是一个融合人工智能 (AI) 和区块链技术的先锋平台，旨在推动数据创新和去中心化解决方案。该平台成立于 2023 年，专注于打造一个多语言社交媒体数据收集网络，让全球用户能够通过去中心化的方式参与数据挖掘和 AI 训练。
币种名称ATN
排名No.4458
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量2,100,000,000
总供应量2,100,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价67618.3066592308,2025-03-19
最低价0.000924830446537019,2025-05-11
所属公链ETH
简介Athene Network 是一个融合人工智能 (AI) 和区块链技术的先锋平台，旨在推动数据创新和去中心化解决方案。该平台成立于 2023 年，专注于打造一个多语言社交媒体数据收集网络，让全球用户能够通过去中心化的方式参与数据挖掘和 AI 训练。
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社媒
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