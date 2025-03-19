ATN

Athene Network 是一个融合人工智能 (AI) 和区块链技术的先锋平台，旨在推动数据创新和去中心化解决方案。该平台成立于 2023 年，专注于打造一个多语言社交媒体数据收集网络，让全球用户能够通过去中心化的方式参与数据挖掘和 AI 训练。

币种名称ATN

排名No.4458

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量2,100,000,000

总供应量2,100,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价67618.3066592308,2025-03-19

最低价0.000924830446537019,2025-05-11

所属公链ETH

简介Athene Network 是一个融合人工智能 (AI) 和区块链技术的先锋平台，旨在推动数据创新和去中心化解决方案。该平台成立于 2023 年，专注于打造一个多语言社交媒体数据收集网络，让全球用户能够通过去中心化的方式参与数据挖掘和 AI 训练。

所属板块

社媒

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