AP3X

APEX 是 Apex Fusion 生态系统的原生代币，专门在 Prime 网络上铸造。它为互联区块链网络的交易、质押和治理提供支持。供应和通胀率由 Prime 验证者和去中心化治理系统管理。APEX 的最小单位是 DFM。在基于 Cardano 和基于 EVM 的链之间进行桥接时，代币金额会向下舍入，差额包含在桥接费中。APEX 确保整个生态系统的无缝价值转移，同时支持安全性、流动性和网络运营。

币种名称AP3X

排名No.3801

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量3,000,000,000

总供应量3,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.25266104433191,2025-04-21

最低价0.1724587904830853,2025-03-13

所属公链AP3X

简介APEX 是 Apex Fusion 生态系统的原生代币，专门在 Prime 网络上铸造。它为互联区块链网络的交易、质押和治理提供支持。供应和通胀率由 Prime 验证者和去中心化治理系统管理。APEX 的最小单位是 DFM。在基于 Cardano 和基于 EVM 的链之间进行桥接时，代币金额会向下舍入，差额包含在桥接费中。APEX 确保整个生态系统的无缝价值转移，同时支持安全性、流动性和网络运营。

所属板块

社媒

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