APEX 是 Apex Fusion 生态系统的原生代币，专门在 Prime 网络上铸造。它为互联区块链网络的交易、质押和治理提供支持。供应和通胀率由 Prime 验证者和去中心化治理系统管理。APEX 的最小单位是 DFM。在基于 Cardano 和基于 EVM 的链之间进行桥接时，代币金额会向下舍入，差额包含在桥接费中。APEX 确保整个生态系统的无缝价值转移，同时支持安全性、流动性和网络运营。
币种名称AP3X
排名No.3801
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量3,000,000,000
总供应量3,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.25266104433191,2025-04-21
最低价0.1724587904830853,2025-03-13
所属公链AP3X
简介APEX 是 Apex Fusion 生态系统的原生代币，专门在 Prime 网络上铸造。它为互联区块链网络的交易、质押和治理提供支持。供应和通胀率由 Prime 验证者和去中心化治理系统管理。APEX 的最小单位是 DFM。在基于 Cardano 和基于 EVM 的链之间进行桥接时，代币金额会向下舍入，差额包含在桥接费中。APEX 确保整个生态系统的无缝价值转移，同时支持安全性、流动性和网络运营。
所属板块
社媒
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