AO

与现有的去中心化计算系统不同，AO 支持计算，不受协议强制的大小和形式限制，同时保持网络的可验证性和信任最小化。AO 作为一个单一、统一的计算环境，托管在分布式网络中的一组异构节点上，从而实现了这一点。它旨在支持任意数量的并行进程，通过开放的消息传递层进行协调。该标准将独立运行的进程连接到一个有凝聚力的“网络”中——就像独立服务器上的网站通过超链接形成统一的体验一样。

币种名称AO

排名No.592

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）74.69%

流通供应量3,515,928.17

最大供应量21,000,000

总供应量3,515,928.17

流通率0.1674%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价25.45199751730859,2025-03-21

最低价10.836269430347123,2025-04-16

所属公链AO

简介与现有的去中心化计算系统不同，AO 支持计算，不受协议强制的大小和形式限制，同时保持网络的可验证性和信任最小化。AO 作为一个单一、统一的计算环境，托管在分布式网络中的一组异构节点上，从而实现了这一点。它旨在支持任意数量的并行进程，通过开放的消息传递层进行协调。该标准将独立运行的进程连接到一个有凝聚力的“网络”中——就像独立服务器上的网站通过超链接形成统一的体验一样。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。