与现有的去中心化计算系统不同，AO 支持计算，不受协议强制的大小和形式限制，同时保持网络的可验证性和信任最小化。AO 作为一个单一、统一的计算环境，托管在分布式网络中的一组异构节点上，从而实现了这一点。它旨在支持任意数量的并行进程，通过开放的消息传递层进行协调。该标准将独立运行的进程连接到一个有凝聚力的“网络”中——就像独立服务器上的网站通过超链接形成统一的体验一样。
币种名称AO
排名No.592
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）74.69%
流通供应量3,515,928.17
最大供应量21,000,000
总供应量3,515,928.17
流通率0.1674%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价25.45199751730859,2025-03-21
最低价10.836269430347123,2025-04-16
所属公链AO
简介与现有的去中心化计算系统不同，AO 支持计算，不受协议强制的大小和形式限制，同时保持网络的可验证性和信任最小化。AO 作为一个单一、统一的计算环境，托管在分布式网络中的一组异构节点上，从而实现了这一点。它旨在支持任意数量的并行进程，通过开放的消息传递层进行协调。该标准将独立运行的进程连接到一个有凝聚力的“网络”中——就像独立服务器上的网站通过超链接形成统一的体验一样。
所属板块
社媒
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