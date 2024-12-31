ALE

Project Ailey 是第一个由人工智慧驱动的主要代理，为游戏、电影和元宇宙提供了无限的可能性。艾莉是一个充满活力、个性十足的人物，她生活在艾莉宇宙中。由设备上的小型语言模型驱动，她提供超个人化服务并透过类似人类的存在与使用者互动。 $ALE 代币推动 Aileyverse 生态系统，支援物品购买、外观升级、NFT 交易和奖励。用户可以定制 Ailey 的外观并参加活动，赚取 $ALE 代币以增强参与度并推动生态系统发展。

币种名称ALE

排名No.3602

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.5586759490630407,2025-03-15

最低价0.10889296506695555,2024-12-31

所属公链BSC

简介Project Ailey 是第一个由人工智慧驱动的主要代理，为游戏、电影和元宇宙提供了无限的可能性。艾莉是一个充满活力、个性十足的人物，她生活在艾莉宇宙中。由设备上的小型语言模型驱动，她提供超个人化服务并透过类似人类的存在与使用者互动。 $ALE 代币推动 Aileyverse 生态系统，支援物品购买、外观升级、NFT 交易和奖励。用户可以定制 Ailey 的外观并参加活动，赚取 $ALE 代币以增强参与度并推动生态系统发展。

所属板块

社媒

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