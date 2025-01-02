Alchemist AI 是一个无代码开发平台 (NCDP)，用户只需提供简单的描述即可创建软件应用程序。我们的 AI 无需编程专业知识，让从初学者到专业人士的任何人都可以即时生成定制应用程序 - 从简单的实用程序到游戏。
币种名称ALCH
排名No.344
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）3.70%
流通供应量850,000,000
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0.85%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.23887932647501248,2025-01-02
最低价0.014205920209852068,2025-02-25
所属公链SOL
简介Alchemist AI 是一个无代码开发平台 (NCDP)，用户只需提供简单的描述即可创建软件应用程序。我们的 AI 无需编程专业知识，让从初学者到专业人士的任何人都可以即时生成定制应用程序 - 从简单的实用程序到游戏。
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社媒
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