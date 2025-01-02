ALCH

Alchemist AI 是一个无代码开发平台 (NCDP)，用户只需提供简单的描述即可创建软件应用程序。我们的 AI 无需编程专业知识，让从初学者到专业人士的任何人都可以即时生成定制应用程序 - 从简单的实用程序到游戏。

币种名称ALCH

排名No.344

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）3.70%

流通供应量850,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.85%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.23887932647501248,2025-01-02

最低价0.014205920209852068,2025-02-25

所属公链SOL

简介Alchemist AI 是一个无代码开发平台 (NCDP)，用户只需提供简单的描述即可创建软件应用程序。我们的 AI 无需编程专业知识，让从初学者到专业人士的任何人都可以即时生成定制应用程序 - 从简单的实用程序到游戏。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。

MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
搜索
自选
ALCH/USDC
Alchemist AI
----
--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (ALCH)
--
24h 成交额 (USDC)
--
图表
币种资料
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
最新成交
现货交易
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
ALCH/USDC
Alchemist AI
--
--‎--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (ALCH)
--
24h 成交额 (USDC)
--
图表
委托订单
最新成交
币种资料
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
network_icon网络异常
线路 1
在线客服
Loading...