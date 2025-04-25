AIOT

OKZOO 通过互联的物理 AIoT 设备系统，推出了全球首个城市规模的去中心化环境数据网络。通过将人工智能与去中心化物联网 (DeIoT) 相结合，OKZOO 分发带有微型传感器节点的便携式机器，这些机器通过智能宠物伙伴收集外部和家庭环境数据。用户为这个草根网络做出贡献，同时通过 $AIOT 代币获得点对点激励，这些代币可以质押以获得链上奖励和游戏内收益，从而创建一个可持续发展的生态系统，为创新的人工智能环境应用提供支持。

币种名称AIOT

排名No.929

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）56.43%

流通供应量50,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.05%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.4705034042372304,2025-05-08

最低价0.08647478881309605,2025-04-25

所属公链BSC

简介OKZOO 通过互联的物理 AIoT 设备系统，推出了全球首个城市规模的去中心化环境数据网络。通过将人工智能与去中心化物联网 (DeIoT) 相结合，OKZOO 分发带有微型传感器节点的便携式机器，这些机器通过智能宠物伙伴收集外部和家庭环境数据。用户为这个草根网络做出贡献，同时通过 $AIOT 代币获得点对点激励，这些代币可以质押以获得链上奖励和游戏内收益，从而创建一个可持续发展的生态系统，为创新的人工智能环境应用提供支持。

所属板块

社媒

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