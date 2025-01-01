MEXC DEX+ 服务协议

介绍 A）本 DEX 服务协议（“协议”）是您（“您”或“用户”）与 MEXC Global（“我们”或“MEXC”）之间的合同。该协议规定了您使用 MEXC 的 DEX 产品（以下简称“DEX”）及通过 mexc.com 或我们关联网站、应用程序接口或移动应用程序（统称为“平台”）提供的相关交易服务的条款和条件。 B）本协议中的条款和条件是对用户协议、隐私政策、风险披露或任何与 MEXC 的 DEX 产品或相关交易服务相关的其他协议或出版物的补充，这些协议或出版物可能由 MEXC 不时发布（统称为“法律文件”）。如果本协议中的条款与法律文件中的条款存在冲突，以本协议中的条款为准。在使用我们的 DEX 产品及相关服务之前，您应仔细阅读本协议及法律文件。 C）通过使用 MEXC 的 DEX 产品和相关交易服务（以下简称“服务”），您即表示已阅读、同意并完全理解本协议的条款和条件以及法律文件中规定的条款（包括我们不时发布的任何修订）。如果您不同意本协议或法律文件中的任何条款，建议您立即停止使用服务。继续使用服务即表示您无条件同意本协议及法律文件中全部条款和条件。 D）请注意，某些居住在特定司法管辖区的用户可能无法访问本服务，这些地区可能包括朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、中国大陆、新加坡、美国、英国、香港、乌克兰俄罗斯控制地区（目前包括克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区）、塞瓦斯托波尔和加拿大（统称为“禁止国家”）。上述名单具有非排他性，并可能在不事先通知您的情况下，由 MEXC 单方面更改。

MEXC DEX+ 产品和服务 A）本服务包括聚合器，允许您通过多种区块链网络（“第三方区块链”）交换某些数字资产。在执行服务时，MEXC 将作为信息展示平台，并在经您适当指示后，充当代理人提交卖出或买入订单（“订单”）。然而，MEXC 不保证订单的完成，也不保证任何订单将按时提交。 B）数字钱包可能具有区块链技术的各种去中心化特征。这些去中心化服务不同于银行金融机构。您理解并接受，MEXC 不负责存储您的密钥和助记词。您的密钥和助记词已委托给经适当授权的第三方服务提供商。您进一步同意并理解，维护您的 MEXC 账户和密码的机密性与安全性完全是您的责任，且您对在您的 MEXC 账户中进行的所有活动负责（包括但不限于信息披露、信息发布、在线点击同意或提交各种规则协议、在线续约协议或购买服务等）。您对使用您的账户和密码进行的所有操作和声明承担全部责任。 C）您可以将个人数字钱包绑定至 MEXC DEX+ 使用其服务。在此情况下，私钥和助记词的创建和存储完全由您自行负责。MEXC 以及任何授权的第三方服务提供商均无法访问您的钱包。无论是否获得您的同意或授权，您都应对涉及钱包的所有交易独自承担责任。您须对由此产生的任何后果承担全部责任。 D）我们服务中展示的数字资产是根据多个因素确定的，包括但不限于它们在行业认可的数字资产数据分析平台（如 coingecko.com）上的排名、数字资产在服务中的表现，以及我们关于展示列表的政策。您理解并接受，我们不会通过任何展示列表来推荐或推广任何数字资产。我们有权根据自己的独立判断，添加、变更、更新或删除任何数字资产在展示列表或服务中的展示。 E）您同意仅将本服务用于合法目的，不得将本服务作为违反适用法律的媒介。您还同意遵守本协议、服务条款、所有规则、条款以及 MEXC 不时发布和更新的任何其他通知或相关协议，包括公告、操作指引、风险披露及其他规则和条款。 F）您同意并接受，本服务是该产品的早期版本，尚未完全审核。我们不对您可能遭受的任何损失负责，也没有义务因您使用任何此类原型产品或服务而赔偿您丧失的数字资产。

费用和收费 A）在您访问和使用本服务的过程中，您可能会产生各种 gas 费用。在服务中，任何第三方区块链上产生的 gas 费用将由您自行承担。 B）第三方协议费用。在您访问和使用本服务过程中，可能还会产生其他第三方协议费用，包括但不限于您转移数字资产时产生的费用。您将单独负责所有可能产生的这些第三方协议费用。 C）服务费用。请注意，MEXC 目前不收取任何费用（“服务费用”），但我们保留在未来向您收取服务费用的权利。我们可能会针对向您提供服务收取一定的服务费用。服务费用可能是您通过本服务进行交易金额的一定百分比。我们将从您的交易金额中扣除适用的服务费用，作为您使用本服务的支付。任何服务费用的收费标准将不时发布在我们的平台上，我们保留单独决定更新该费用标准（如有）的权利。

风险声明 A）本服务使您能够交易高度复杂和波动的金融工具，进行此类交易可能使您面临多种风险，包括但不限于网络安全风险和损失风险，我们建议您充分了解相关风险。通过使用本服务，您即被视为已充分了解所涉及的风险。 B）您理解并同意，当您赎回或访问您的数字资产时，实际接收数字资产到您的数字钱包所需的时间可能会有所不同，您在数字钱包中接收到并显示的数字资产应为最终结果。MEXC 对上述情况造成的任何损失不承担责任。 C）您同意您应承担因自身过错或错误所导致的任何及所有损失，包括但不限于：未按照交易提示进行操作、未通过我们的服务及时进行交易、忘记或泄露账户安全设置、密码被破解、计算机被他人入侵或攻击，以及/或输入错误地址进行数字资产转移或接收。 D）当您通过绑定非 MEXC 或其授权第三方服务提供商控制的钱包使用本服务时，即确认并同意须自行承担因该钱包产生或与之相关的任何交易导致的一切后果及责任。MEXC 及其授权第三方服务提供商均不对由此产生的任何损失、损害或未经授权的交易承担法律责任。 E）您理解并同意，当您使用本服务时，您可能会访问和使用第三方区块链。MEXC 对您使用或访问第三方区块链所导致的任何及所有损失不承担责任。MEXC 对因合同漏洞、黑客事件、业务暂停、终止或中止、破产、异常暂停、第三方区块链运营停止或其他潜在风险而导致的任何损失不承担责任。此外，您同意承担因上述风险可能导致的任何及所有损失。如果您因上述风险遭受任何损失，您理解并同意，任何可能存储在您数字钱包中的数字资产可能会永久丧失。 F）本服务可能还包含访问或使用第三方网站（“第三方网站”）和应用程序（“第三方应用程序”）的链接或功能，或以其他方式展示、包含或提供来自第三方的内容、数据、信息、服务、应用程序或材料（“第三方材料”）。本服务中的第三方网站链接并不意味着 MEXC 认可其中提供的任何产品、服务、信息和免责声明，MEXC 也不保证其中包含信息的准确性。当您点击链接或访问并使用第三方网站或第三方应用程序时，尽管我们可能不会提醒您已离开我们的服务，您将受另一个网站或目的地的条款和条件（包括隐私政策/通知）的约束。这些第三方网站、第三方应用程序和第三方材料不受 MEXC 控制，且可能是“开放式”应用程序，无法追索。MEXC 对任何第三方网站、第三方应用程序和第三方材料不承担责任。MEXC 提供这些第三方网站和第三方应用程序的链接仅为方便，并不审查、批准、监控、认可、担保或对第三方网站或第三方应用程序及其产品或服务或相关第三方材料做出任何陈述。您自行承担使用第三方网站、第三方应用程序和第三方材料中所有链接的风险。MEXC 不对您使用第三方网站和第三方应用程序上的第三方产品和服务所导致的任何损失承担责任。MEXC 与每个第三方网站和第三方应用程序是独立的法律实体，本协议不构成双方之间的代理、合伙或合作关系。MEXC 与每个第三方网站和第三方应用程序应对各自合同和协议履行过程中产生的索赔、债务和争议负责。 G）第三方区块链故障。您理解并同意，如果由于以下情况导致 MEXC 或任何第三方区块链无法正常运行，或服务被中断，且您无法使用服务或无法发出指令或执行相关操作或交易，包括但不限于故障、延迟、系统无响应、系统响应延迟或任何其他异常和/或意外情况，MEXC 对任何损失不承担责任。这些情况包括但不限于： 第三方区块链暂停、终止和/或停止其业务，关闭和/或异常暂停或终止服务；

因 MEXC 或第三方区块链宣布的维护而导致的服务暂停；

系统未能传输数据；

导致第三方区块链暂停的不可抗力事件；

由于黑客攻击、计算机病毒、技术调整或故障、网站升级、银行问题、法律或政府法规导致的临时关闭等原因，第三方区块链的服务中断或延迟；

由于第三方区块链的计算机系统损坏、故障或无法正常运行而导致的服务中断或延迟；

由于行业现有技术无法预测或解决的技术问题所导致的损失；

由于第三方的过错或延迟而导致您或其他第三方遭受的损失；

由于法律、法规和/或政府命令的变化而导致您或其他第三方遭受的损失；

由于不可预见、不可避免和/或无法解决的客观情况所导致的不可抗力事件而导致您或其他第三方遭受的损失； 您理解并同意，上述原因可能导致交易异常、价格波动、市场波动、市场中断及其他可能的异常情况。您也理解并接受，本风险披露声明并非全面或详尽无遗。MEXC 可能根据实际情况拒绝执行您的指令。此外，您理解并同意，MEXC 不对因上述情况而产生或与之相关的任何损失承担责任。 特别提醒：通过使用我们的服务，您即被视为已同意自行管理其中的潜在风险，评估数字资产投资的价值和风险，并承担可能导致全部投资损失的财务风险。您被视为已同意在进行任何保证金交易之前，充分考虑自己的财务状况和风险承受能力，并明确认识到数字资产投资的风险。您理解，在进行数字资产保证金交易时，您可能获得利润或遭受损失。本协议中的风险提示并未列出所有涉及数字资产保证金交易的风险。特此提醒您充分了解此风险，并建议您谨慎投资，因为此类投资可能涉及较高的风险。

非财务建议 A）您同意您在我们的平台上使用我们的服务完全是基于您自身的经济状况和对相关风险的了解，自愿进行的行为，且与我们及任何第三方无任何关系。 B）我们与您进行的所有交易将基于“仅执行”、“非建议”和“按现状”原则进行。您应依赖独立判断进行投资，并且无权要求我们为您提供与任何交易相关的投资建议。MEXC 不提供任何投资建议，也没有义务提供此类建议。

有限责任 A）MEXC 不保证服务的表现，您在使用我们的服务时应自行进行尽职调查。您承认并同意，由于您使用服务所涉及的任何风险所导致的损失或责任，将由您自行承担，MEXC 不承担任何责任。您承认在进行 DEX 交易时可能会遭受损失，并同意自行承担所有此类损失。 B）您承认并同意，因您未能履行任何义务，或因 MEXC 根据您的指令或根据本协议、用户协议及我们不时发布的任何其他规则或协议所允许的方式行事而可能导致的任何责任、损失或费用，均由您自行承担。 C）您同意并承认，对于因您无法进行交易或任何超出我们合理控制范围的原因（且该原因的后果超出我们合理控制范围以避免）所导致的任何损失、费用或支出，我们不承担任何责任。 D）您理解并同意，MEXC 的累计责任应不超过 MEXC 从您处收取的服务费用。