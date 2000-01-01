MEXC 流动性合作伙伴计划
成为 MEXC 全球高效 P2P 交易者网络的一员
立即申请
这是专为积极活跃的 P2P 交易者打造的专属计划
发布有竞争力的广告、保持市场活跃，助力 MEXC 生态系统，即可解锁专属月度奖励！
与我们一起拓展您的 P2P 业务
在 MEXC P2P 提供流动性，每月可获得高达 1,000 USDT 的奖励
核心优势
固定月度奖励
保持活跃、发布广告、提供有竞争力的流动性，根据您的表现每月获得固定 USDT 奖励。
曝光度提升
在 P2P 市场中获得优先展示位置，提高订单流量，拓展交易规模。
专属账户支持
可直接联系地区专属 MEXC 代表，获取入驻指导、纠纷处理和个性化服务。
如何赚取收入？
保持活跃，维持广告竞争力，持续稳定的表现以解锁更高的收益。
提升活跃度
持续在线，提升广告覆盖和互动。
提升广告竞争力
提供有吸引力的价格，吸引更多买家并促进交易。
提高完成率
保持快速响应和优质服务体验，以赢得用户信任。
贡献越多，收益越高。
您每月最高可赚取 1,000 USDT，最终奖励金额因市场而异，且可能需经审核确认。
谁可以申请？
活跃的 P2P 交易者 寻求通过稳定发布广告赚取固定月度奖励
其他平台商家 期待在 MEXC 获得更高曝光与激励
个人交易者 从被动吃单转向主动挂单，轻松赚取广告收益
市场推广合作方 引荐优质用户，为 P2P 生态提供自然流量
立即加入 MEXC，开启您的收益之旅！
申请成为流动性合作伙伴
如何参与？
1
提交申请
填写申请表，并附上其他平台的商家活动证明（如近期交易量截图），以便我们评估您的经验与可靠性。
申请
2
审核申请
我们每周评估一次申请。由于名额有限，每个市场将筛选部分商家以维持奖励可持续性。
3
确认加入并完成入驻
申请每周审核一次。为维护项目的公正性，每个地区的参与商户数量有限。
4
开始赚取奖励
保持定期发布有竞争力的卖出广告，确保资格有效，即可按月领取流动性奖励。
探索 MEXC 流动性合作伙伴计划
如您想了解更多信息，请直接联系专属的 MEXC 客户经理。
联系我们