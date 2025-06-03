活动规则

1 . 此活动仅对已完成身份认证的用户开放。您可以在 这里 查看您的状态

2 . 我们将在活动结束后统一审核参与资格，若您不符合该地区要求，将无法获得活动奖励；

3 . 本次活动只针对通过银行卡/信用卡功能完成充值。

4 . MEXC 将对所有用户实施严格的审核程序。对于任何使用技术手段（包括但不限于使用电子脚本、机器人、重复操作或自动化方法自动或重复注册账户）的用户，我们将立即取消其参与资格。即使仅在注册或参与的特定阶段使用不正当手段，也将严格执行此取消资格措施。此外，如果用户从事任何误导性搜索引擎优化活动，特别是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Official”或“MEXC OTC”等关键字，其参与此活动的资格也将被取消。

5 . 以上规则自 开始生效。MEXC 保留对本次活动的最终解释权，以及在发生恶意行为或平台滥用的情况下对用户及其资产采取行动的权利。

6 . 活动奖励将在每个活动周期结束后 7 个工作日内发放，根据最终排名进行分配。

7 . 所有参与用户必须严格遵守 MEXC 的服务条款。 MEXC 保留取消活动期间任何欺诈或滥用行为的用户的资格的权利，包括注册多个帐户以及与非法或欺诈目的相关的任何其他行为。

8 . MEXC 保留对本条款的最终解释权。请注意我们有可能在不通知您的情况下对本条款进行修订，亦或取消本活动，请您时刻关注本条款与其活动的相关信息。