如何参与
指定方式充值
充值成功将赠送您相同金额价值的合约仓位
信用卡/借记卡
法币充值
银行转账
领取合约体验金并开仓
订单完成付款后，领取合约体验金并开仓，您可选择合约交易对及方向
活动规则
奖励发放规则
• 仅限通过信用卡/借记卡、银行转账或法币充值方式进行的充值。第三方支付和内部转账不计入活动范围。
• 奖励将按订单完成时的 USDT 汇率折算 。奖励计算时间需以订单完成时间为准（非下单时间）。
• 奖励结束发放时间:
• 下单金额最小需要大于 100 USDT，才可以参加活动。
• 领取奖励需要满足合约最小下单量，否则领取将无效。
• 成功领取后，用户将获得等于充值金额 2% 的奖励（最高 500 USDT），系统将自动以市价在六个指定 USDT 本位合约交易对中建立逐仓仓位。
• 若您在相同交易对中已有持仓或挂单，将无法领取本次空投仓位，请提前确认您的合约账户状态。
合约空投仓使用规则
1.请在该活动落地页领取合约仓位空投。领取成功后，即可前往合约交易页面查看仓位。
2.仓位空投可加仓以扩大盈利，亦可设置止盈止损或进行平仓操作。平仓后，如仓位有盈利，已实现盈利将存入合约账户，剩余保证金自动回收；如仓位出现亏损（未加仓情况下），最大损失限于仓位空投本金。具体详情请参见官方说明。
审核规则
1. 用户需要使用本人的付款方式进行充值，通过银行转账充值的用户请注意附言码的准确填写 。
2. MEXC 将对所有用户实施严格的审核程序。对于任何使用技术手段（包括但不限于使用电子脚本、机器 人、重复操作或自动化方法自动或重复注册账户）的用户，我们将立即取消其参与资格。即使仅在注册或 参与的特定阶段使用不正当手段，也将严格执行此取消资格措施。此外，如果用户从事任何误导性搜素引 擎优化活动，特别是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Officiar”或“MEXC OTC”等关键字，其参与此活动的资格也将被取消。
3. MEXC 保留对本次活动的最终解释权，以及在发生恶意行为或平台滥用的情况下对用户及其资产采取行动的权利。
4. 所有参与用户必须严格遵守 MEXC 的服务条款。MEXC 保留取消活动期间任何欺诈或滥用行为用户的资格的权利，包括注册多个帐户以及与非法或欺诈目的相关的任何其他行为。
5. MEXC 保留对本条款的最终解释权。请注意我们有可能在不通知您的情况下对本条款进行修订，亦或取消本活动，请您时刻关注本条款与其活动的相关信息。
6. 本条款应作为 MEXC 用户协议与隐私政策不可分割的一部分进行解释，如条款内容与 MEXC 用户协议与隐私政策相冲突的，以本条款规定为准。