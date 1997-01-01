已结束
如何参与
指定方式充值
充值成功将赠送您相同金额价值的合约仓位
已结束
信用卡/借记卡
支持Visa、Mastercard、银行转账买币
法币充值
透过SEPA将欧元存入您的账户
银行转账
支持SEPA银行直接转账
已结束
领取合约赠金并开仓
订单完成付款后，领取合约赠金并开仓，您可选择合约交易对及方向
活动规则
奖励发放规则
1. 参与国家：保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、 罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、卢森堡、列支敦士登 。
2. 本次活动只针对通过信用卡/借记卡、银行转账、法币充值功能完成充值 （不包含Legend Bank Transfer) 。
3. 奖励将按照USDT折算，折合订单完成时对应的 USDT 金额 。奖励计算时间需以订单完成时间为准（非下单时间） 。
4. 奖励结束发放时间:
()
5. 下单金额最小需要大于 40 USDT，才可以参加活动。
6. 领取奖励需要满足合约最小下单量，否则会失败。
7. 当您确认领取空投仓位后，系统将根据您的充值金额发放 1% 的合约赠金。系统会自动使用该笔赠金，在逐仓模式下，以市价下单方式开仓，交易标的将从指定的五种币种交易对中选择。最终，您将获得一个与充值金额相等的合约仓位。
8. 若您在相同币种的交易对中已有持仓或挂单，将无法领取本次空投仓位，请提前确认您的合约账户状态。
合约赠金使用规则
1. 赠金仅可用于合约交易，盈利部分可提币，赠金本身不可提币 。
2. 赠金可作为保证金进行交易，也可用于抵扣交易手续费、亏损、资金费用 。
3. 赠金消耗完之前，任何资产转出合约账户的操作，都将导致悠的赠金清零 。
4. 赠金的最长有效期为 5 日，发放 5 日后 23:59:59 (UTC+8) 未使用完的剩余赠金将被回收，期间带来的爆仓风险请留意。
审核规则
1. 用户需要使用本人的付款方式进行充值，通过银行转账充值的用户请注意附言码的准确填写 。
2. MEXC 将对所有用户实施严格的审核程序。对于任何使用技术手段（包括但不限于使用电子脚本、机器 人、重复操作或自动化方法自动或重复注册账户）的用户，我们将立即取消其参与资格。即使仅在注册或 参与的特定阶段使用不正当手段，也将严格执行此取消资格措施。此外，如果用户从事任何误导性搜素引 擎优化活动，特别是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Officiar”或“MEXC OTC”等关键字，其参与此活动的资格也将被取消。
3. MEXC 保留对本次活动的最终解释权，以及在发生恶意行为或平台滥用的情况下对用户及其资产采取行动的权利。
4. 所有参与用户必须严格遵守 MEXC 的服务条款。MEXC 保留取消活动期间任何欺诈或滥用行为用户的资格的权利，包括注册多个帐户以及与非法或欺诈目的相关的任何其他行为。
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6. 本条款应作为 MEXC 用户协议与隐私政策不可分割的一部分进行解释，如条款内容与 MEXC 用户协议与隐私政策相冲突的，以本条款规定为准。