6.不允许的使用和活动

(a)您声明并保证，您对服务的使用不会用于任何非法活动，包括但不限于在线骚扰（网络欺凌）;发送未经授权的广告或垃圾邮件;观看、收集或传播儿童色情制品;从事非法麻醉品贸易;从事非法武器贸易;从事非法人口贩运。

(b)您声明并保证，您不会修改、准备任何MEXC服务的衍生作品或对MEXC的任何服务进行反向工程。

(c)您声明并保证，您对服务的使用将不允许任何病毒、特洛伊木马、后门、蠕虫、定时炸弹、软件锁、间谍软件或任何其他能够访问修改、删除、破坏、禁用、停用、干扰或以其他方式损害任何计算机、网络或数据、设备或任何其他电子存储信息的恶意软件（i） 破坏、禁用、损害或以其他方式阻碍他人使用服务;或（ii）损坏或销毁任何数据，文件或电子存储的信息。

(d)您声明并保证您不会向第三方推销或转售MEXC服务

(e)您声明并保证，您不会传输任何可能侵犯第三方知识产权或隐私权的材料。