最新修订日期：2022年4月30日
本服务条款（“本协议”）为使用 MEXC Global（“我们”或“MEXC”）提供的名为MEXC Authenticator的验证服务的个人或组织（“您”、“用户”或“客户”）签订的法律协议。接受本协议或使用本服务，即表示您声明并保证您是具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，并有权使用户受本协议和适用的隐私政策的约束。如果您不具备上述条件，您和您的监护人应承担由此产生的一切后果，MEXC有权取消或永久冻结您对MEXC提供的所有服务的使用。
我们可能会不时修改本协议，更新后的协议将于协议中指定的最新生效日期起生效，并将取代所有先前版本。继续使用服务即表示您接受对本协议的任何更改。
本协议中的“MEXC服务”或“服务”是指 MEXC提供的或将来可能提供的所有产品和服务，包括向您提供 TOTP令牌作为在您的设备上或 MEXC网站上登录到您的 MEXC交易账户的二级认证。所有服务及相关组件和信息均按“按现状”和“按可获得”原则提供。
根据本协议的条款，MEXC授予用户非排他性、不可再授权、不可转让的许可，以访问和使用提供给用户的服务。
MEXC保留随时修改服务的权利。如果我们对服务进行重大修改，您有权取消您的服务。
MEXC保留对MEXC服务、MEXC标志、名称及其他标识（“MEXC标识”）和所有相关知识产权（无论在世界任何地方注册与否）的所有专有权利、所有权和利益，包括但不限于所有修改、变更、升级和衍生作品。您同意，您不得使用、注册或制作全部或部分基于或以任何方式包含MEXC标识的任何企业名称、域名、商标、服务标识、标识、口号或社交媒体账户的名称，或其衍生作品。
(a)您声明并保证，您对服务的使用不会用于任何非法活动，包括但不限于在线骚扰（网络欺凌）;发送未经授权的广告或垃圾邮件;观看、收集或传播儿童色情制品;从事非法麻醉品贸易;从事非法武器贸易;从事非法人口贩运。
(b)您声明并保证，您不会修改、准备任何MEXC服务的衍生作品或对MEXC的任何服务进行反向工程。
(c)您声明并保证，您对服务的使用将不允许任何病毒、特洛伊木马、后门、蠕虫、定时炸弹、软件锁、间谍软件或任何其他能够访问修改、删除、破坏、禁用、停用、干扰或以其他方式损害任何计算机、网络或数据、设备或任何其他电子存储信息的恶意软件（i） 破坏、禁用、损害或以其他方式阻碍他人使用服务;或（ii）损坏或销毁任何数据，文件或电子存储的信息。
(d)您声明并保证您不会向第三方推销或转售MEXC服务
(e)您声明并保证，您不会传输任何可能侵犯第三方知识产权或隐私权的材料。
(a)如果您违反本协议，我们保留取消您的MEXC服务的权利。
(b)如果我们发现您将MEXC服务用于任何不允许的用途，我们保留取消您的MEXC服务的权利。
(c)如果我们发现您对MEXC服务的使用违反了任何适用法律，我们保留取消您的MEXC服务的权利。
各方同意遵守适用于MEXC提供的MEXC服务以及适用于本协议的所有法律，法规和规章。MEXC将根据适用法律，就MEXC服务与相关政府和监管机构合作。我们保留因您不遵守适用法律而立即取消任何MEXC服务并终止本协议的权利。
您同意为MEXC，我们未来的关联公司及其各自的成员，经理，股东，高级职员，董事，员工，代理商，供应商，客户，受偿人，代表，继承人，被许可人和受让人以及他们每个人辩护，赔偿并使MEXC免受任何和所有索赔，诉讼要求，损害赔偿，损失，成本和费用，包括合理的律师费和支出，收费，罚款，因任何重大违约或涉嫌违反您在本协议中做出的任何陈述、保证、义务或协议而产生、导致或与之相关的判决和利益，包括但不限于您对第三方知识产权、第三方隐私的任何违反或涉嫌违反，干扰第三方或其他用户数据以及不允许的使用方面的任何行为。
您和我们均不对任何间接的、特殊的、偶然的或后果性的损害或损失负责，包括但不限于利润损失、使用损失或数据丢失，无论是由于违约、疏忽还是其他原因造成的。
(a)完整协议 - 本协议构成双方之间关于本协议标的的完整理解和协议。除本协议中规定或本协议中提及或规定的协议、谅解、限制、陈述或保证外，双方之间不存在任何协议、谅解、限制、陈述或保证。您提交的任何文件中的任何内容均不会修改或修订本协议。我们可能会不时更新本协议，当前版本将注明日期。本协议的更新版本可在本网页上找到。您继续使用MEXC服务即表示您接受本协议的当前版本。
(b)存续 - 本协议中任何条款在本协议终止或到期后对用户或MEXC施加义务，应在本协议终止或到期后继续有效，并对双方具有约束力。
(c)权限 - 如果您代表公司、 组织或其他非个人实体签订本协议，则您声明并保证您有权使此类实体受本协议的约束。
(d)弃权 - 我们对本协议任何条款的弃权不应被视为或构成对任何其他条款的弃权，无论是否相似，也不应构成任何弃权构成持续弃权。除非我们以书面形式签署，否则任何弃权均不具有约束力。
(e)可分割性 - 如果本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，则该条款将从本协议中分离出来， 本协议的余额将继续有效，并且本协议的余额将被合理解释为执行本协议条款所证明的双方意图
(f)无代理 - 本协议中的任何内容均不建立双方之间的合伙关系、代理、信托或雇佣关系。双方现在是，将来也始终是独立承包商。本协议没有第三方受益人。
(g)无代表诉讼 - 您与我们之间的所有争议将以个人为基础解决，并且您同意不提起或参与针对我们（包括我们未来的关联公司）的任何合并或代表诉讼。
(h)仲裁 - 您同意，由本协议引起或与本协议相关的任何争议、索赔或纠纷应由新加坡国际仲裁中心根据当时有效的《新加坡国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁，并由新加坡国际仲裁中心管理的仲裁解决，这些规则被视为通过引用并入本节。仲裁地为新加坡。仲裁庭应由一（1）名仲裁员组成。仲裁语言为英语。尽管有上述规定，因知识产权或隐私问题引起的任何争议均可提交法院。
(i)适用法律和地点 - 本协议应受新加坡法律管辖，并据其解释。与本协议、隐私政策或与我们提供的服务相关的任何文件提起的任何诉讼，只能在新加坡法院提起。本协议所有缔约方不可撤销地同意服从此类法院的管辖权和审判地，并同意放弃根据不方便法院原则提出的任何异议。
(j)语言 - 本协议以英文起草。 尽管本协议可提供其他语言的译本，但该等译本可能不够完整或不是最新的版本。 因此，您同意，如果本协议的英文版本与其任何其他译本之间发生任何冲突，则以本协议的英文版本为准。