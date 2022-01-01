隐私政策

本隐私政策适用于MEXC Authenticator移动应用程序（"MEXC Authenticator"）收集的所有信息。 MEXC Authenticator是一种双因素身份验证令牌，可生成随机的，基于时间的一键验证码，作为用户访问其MEXC交易账户的额外安全层。

我们收集的信息 MEXC Authenticator应用程序处理用户输入的双因素凭证，并将其安全地存储在本地。与应用程序内的数据显示有关的用户偏好也存储在您的设备上。该应用程序从未连接到互联网，也从未向开发商或任何其他应用程序、服务器或任何类型的第三方发送、分享或披露任何个人信息。

我们如何使用您的个人信息 我们不会以任何方式使用您的个人信息或有关您使用应用程序的任何信息。

儿童 由于应用程序旨在不传输任何信息，因此不会故意从任何儿童那里收集任何信息或收集有关任何儿童的信息。

分析 MEXC Authenticator.不会收集任何分析信息。MEXC Authenticator.中不包含任何第三方分析功能。 根据您的 iOS 系统设置，Apple 可能会整理有关您使用该应用程序的分析信息以及与任何应用程序崩溃相关的信息，并可能与开发人员共享该信息的匿名子集，以帮助改进应用程序。您可以在"iOS 设置"应用中的"隐私">"分析"标题下了解有关 iOS App Analytics 的更多信息，还可以在 https://apple.com/privacy 查看 Apple 的隐私政策。

您的同意 使用MEXC Authenticator应用程序，即表示您同意本隐私政策。

本隐私政策的修订 我们可能会不时更改本隐私政策，任何更新都将发布到此网页。