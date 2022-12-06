目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

恒星（Stellar）是Mt-Gox和Ripple原創始人McCaleb最近推出的新的類似於Ripple的新的支付系統。恒星發展基金會的執行董事喬伊斯金表示，恒星將作為法幣和數字貨幣之間的一座橋樑，這是數字貨幣被主流用戶所採用的關鍵。這個新出的平臺是一個數字貨幣與法定貨幣之間傳輸的去中心化網關。與瑞波幣和比特幣一樣，恒星也將設有自己的數字貨幣，恒星幣（Stellar）。恒星幣所創建的網路和Ripple支付網路功能一樣，能夠通過其轉賬任意一種貨幣，包括美元、歐元、人民幣、日元或者比特幣，簡便易行快捷，它依託比特幣區塊鏈技術，可以在2-5秒內連接世界上的180種貨幣，連接銀行、支付系統以及廣大民眾，減少跨境支付帶來的交易費用和時間延遲。

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