目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在一天内的涨跌幅是 0.00% - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

Spume协议是一个端到端的交易层，促进了以太坊区块链上的实物和数字非可替换代币资产的支付基础设施。 Spume协议将使任何人能够建立品牌和个性化的NFT店面，并配备链上支付处理器，同时能够将实物和数字资产代币化。

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您也可以：

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如何购买 ()

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交易合约

什么是 合约？

期货合约是在未来某个日期购买或出售的法律协议。期货是一种币的合约表现形式，而实际的（或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。

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