什么是 ()

SolClout 是一個社交defi應用程序的生態系統。 SolClout 是一個應用程序生態系統，其目標是將用戶的社交活動與其財務活動聯繫起來，我們也可以將其稱為社交化金融。我們設想的核心產品是 SolClout Starter（社交 IDO 平台）、SolClout Trading（社交交易應用程序）、SolClout Social（社交媒體）和 SolClout Messenger（去中心化信使）。 但我們意識到我們可以將社交網絡和 Messenger 作為內置服務提供，並進一步擴展我們的生態系統。這就是我們所做的。我們現在擁有 SolClout NFT’s、SolClout World 以及不久的 DEX。 因此，在保留 Social defi 應用程序的同時，我們試圖根據過去幾個月的表現情況將更多內容擴展到加密生態系統中。 我們的 SolClout Starter 是一個社交 IDO 平台，這意味著它有一個內置機制來獎勵用戶分配給從根本上看好項目而不僅僅是投機價格的用戶。

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如何购买 ()

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