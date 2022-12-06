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什么是 ()

DFINITY社區將人們和組織聚集在一起，以學習和協作產品，幫助管理下一代互聯網軟體和服務。互聯網電腦使開發人員可以進行互聯網的壟斷，並使互聯網回到其自由開放的根源。我們致力於通過活動，內容和討論來聯繫那些相信相同觀點的人。 我們的任務是建造“互聯網電腦”，從而將互聯網重新發明為承載具有超級功能的安全軟體的電腦。互聯網電腦是一種不可破解，快速，可擴展至全球數十億用戶的新技術堆疊，並支持一種新型的自治軟體，有望逆轉Big Tech對互聯網的壟斷。 DFINITY由多米尼克·威廉姆斯（Dominic Williams）於2016年創立。 DFINITY基金會是一家位於瑞士蘇黎世的非營利組織，負責監督帕洛阿爾托，三藩市和蘇黎世的研究中心。 Dfinity通過Probablistic Slot Protocol（概率卡槽協議）、Threshold Relay（閾值接力）、Uscid（獨有狀態複製 ID ）、Blockchain Nervous System（區塊鏈神經系統）等技術目標打造成一個無限量計算、無限擴容的區塊鏈計算系統，並通過擴大和強化EVM生態系統，為應用程式提供具有不同特徵的平臺，在概念上屬於“以太坊競爭者”範疇。

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