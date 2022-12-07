目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

Gala Games 的创立目标只有一个：将权力还给游戏玩家。我们的使命是通过游戏实现自由。为此，我们启动了迄今为止最具野心的开发项目之一——创建 Gala Games 生态系统。由 Eric Sc​​hiermeyer（Zynga 和gaming legend 的联合创始人）、Wright Thurston（加密货币领域的第一批主要矿工之一并拥有区块链技术的多项专利）和 Michael McCarthy（Farmville 2等大热游戏的创意总监 )。Gala Games 从根本上重新定义了游戏和区块链空间。 Gala Games 发布的第一款游戏 Town Star 是一个看似简单但非常深入的农业模拟游戏，用户可在其中建造一个农场以参加周赛。在很多地方，NFT 可以在游戏中用于提供奖金，但不需要用户参与竞争。目前由 Gala Games 开发的 MMORPG/Adventure Simulator Mirandus 正致力于彻底重新定义游戏开发流程和游戏模式，将权力交到玩家手中，并让他们最终控制游戏中的内容经济。

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