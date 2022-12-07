目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

FoodChain Global 是一個去中心化的組織，致力於幫助現在正在與飢餓作鬥爭的每一個人。飢餓在全世界都是一個長期存在的問題，無論是貧富國家還是大小國家。獲得食物是一項普遍的人權，2015 年聯合國承諾到 2030 年將全球飢餓人口減少一半，但目前的製度讓我們失望了。今天，飢餓的人比以往任何時候都多。每年約有 900 萬人死於飢餓，超過 1.4 億人營養不良。

已在MEXC上市，这意味着您可以在我们的平台上轻松购买、持有、转让和质押这些货币！如果您想了解该代币的更多信息，请访问我们的数字资产介绍页面。



您也可以：

- 检查的质押可用性

- 在我们的博客上阅读关于的评论和分析报告。

如何购买 ()

想知道如何购买？过程从未如此简单！您可以通过这个链接，按照我们的指南轻轻松松在MEXC上购买代币。

资源

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。