目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

Flurry 致力提升去中心化金融（DeFi） 的可用性。過往的DeFi產品版面復雜，用戶無法享受DeFi 產品帶來的好處外，還積累下用戶對DeFi的負面評價。DeFi 不僅是為精通此技術的人建構，而是應為普羅大眾服務。Flurry 旨在使抵押代幣收息的操作簡單方便，為所有用戶帶來優質體驗。因此引入rhoTokens - 一種跨鏈代幣，將利用其潛在的穩定幣性質以較低的費用進行抵押代幣收息及帶來分散化的風險。盈利： FLURRY 協議自動操作賺取利息，達至收益聚合。交易：rhoTokens與存款穩定幣作1：1掛鉤，穩定幣的價值與美元掛鉤。付款：因此rhoTokens可以作為支付媒介交易。

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