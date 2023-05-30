在MEXC 上 / USD价格的实时更新为投资者和市场观察者提供了最新信息，这对于在快节奏的加密货币世界中做出明智的交易决策至关重要。实时数据和综合市场分析的结合使 MEXC交易所成为那些希望在不断发展的加密货币市场中保持领先地位的人的首选平台。

今天， () 的当前实时价格为 -- USD，当前市值为 -- USD。 兑换USD的价格实时更新。 的关键市场表现指标： - 24小时交易量为-- USD - 在一天内的涨跌幅是 0.00% - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

ETP是元界（Metaverse）發行的代幣，是元界系統中的功能性代幣，可用於支付交易費、創建數字身份的費用等。ETP將被用來衡量Metaverse上智能資產的價值，或者作為金融交易中的一般擔保物。

在 MEXC 上可用，让您可以便捷地直接在我们平台上购买、持有、转让和质押这些代币。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问数字资产介绍页面。



您也可以：

- 检查的质押可用性

- 在我们的博客上阅读关于的评论和分析报告。

如何购买 ()

正在寻找如何购买 代币？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买 的分步指南轻松在 MEXC 上购买它们。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

参与永续合约交易

一旦您在 MEXC 注册并获得 USDT 或 代币，您就可以开始交易 永续合约等衍生品，这有可能增加收入。凭借四年多的永续合约产品和运营专业知识，MEXC 被公认为全球流动性第一。体验高达200倍杠杆的优势，以及更全面的点差

交易合约

什么是 合约？

永续合约是在未来某个日期购买或出售 的法律协议。 永续合约是一种 币的合约表现形式，而实际的 （或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。

如果您是衍生品交易新手并且不确定从哪里开始，请深入研究我们关于 MEXC Learn 的综合文章。您将找到详细的指南，引导您完成成功执行永续合约交易的过程。

资源

要更深入地了解 ，请探索其他资源。

MEXC 指南

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。