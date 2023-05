什么是 ()

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

已在MEXC上市,这意味着您可以在我们的平台上轻松购买、持有、转让和质押这些货币!如果您想了解该代币的更多信息,请访问我们的数字资产介绍页面。



您也可以:

- 检查的质押可用性

- 在我们的博客上阅读关于的评论和分析报告。

如何购买 ()

想知道如何购买?过程从未如此简单!您可以通过这个链接,按照我们的指南轻轻松松在MEXC上购买代币。

参与永续合约交易

在 MEXC 上注册并成功买入 USDT 或 代币,即可开始交易衍生品,如 合约及杠杆,以赚取更高的收入。

交易合约

什么是 合约?

期货合约是在未来某个日期购买或出售的法律协议。期货是一种币的合约表现形式,而实际的(或现金)结算将在未来,即是当合约行使时发生。

不确定如何开始交易衍生品?在 MEXC 新手学院发现更多有关合约的信息。您能够找到有关如何成功执行合约交易的分步指南。

资源

热门新闻

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’? Will bull market become in 2023?

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

MEXC 指南

What is Merkle Tree? Merkle trees are often used with peer-to-peer (P2P) networks.

How to Participate in MEXC Launchpad? MEXC Launchpad offers a token sale platform that provides users worldwide with an exclusive opportunity to invest in high-quality projects with MX Token.

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品,并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力,并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降,也可能上升,而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息,请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意,这里介绍的与上述加密货币有关的数据(如其当前的实时价格)是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您,仅用于提供信息,不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。