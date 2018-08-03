目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

BitcoinHD 的願景是降低挖礦門檻，實現綠色節能的新型礦業體系；但如果從 Bitcoin 分叉而來，那麼剩餘的挖礦份額將只有20%，這一點是跟 BitcoinHD 的願景相悖的，BitcoinHD 希望將更多的份額留給辛苦貢獻的礦工們。因此，BitcoinHD（BHD）的面世將會是個偉大的實驗。BHD 將改變比特幣挖礦目前面臨的金字塔現狀：礦機被寡頭高度壟斷隨意漲價，礦場越來越趨向中心化導致的大戶壟斷和國家政策壓力， 超過159個國家的巨大電力消耗以及礦機噪音熱量的挖礦環境限制，整個挖礦被精英化階層統治。如此下去，普通用戶根本無法參與，BHD 的最終夢想旨在繼承比特幣的初衷，實現中本聰人人挖礦，一人一票的白皮書構想。

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