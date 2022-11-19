目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

BlockBank 正在開發具有無縫加密集成的 AI 驅動的移動傳統銀行平台，該公司正在為“銀行 3.0”構建基礎設施和去中心化金融服務；通過為用戶提供一層安全性、改進的可用性和 AI 增強的風險管理，允許有效參與新經濟創建的區塊鏈技術，彌合現有 DeFi 機會與傳統銀行業務之間的差距。 BlockBank 於 2019 年底推出了該應用程序的第一個版本，此後一直在添加特性和功能。在 BBANK 推出時，該應用程序擁有超過 25,000 名用戶和 1 億美元的 TVL。用戶可以在 Google Play 和 App Store 下載 BBANK 應用程序。

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