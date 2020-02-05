目前的实时价格是--每（/USD），当前市值为-- USD。对USD的价格是实时更新的。 - 24小时交易量为-- USD - 在过去24小时内是 -- - 它的流通供应量是-- USD。

什么是 ()

ADA三倍做空是追蹤ADA日收益率三倍的合約ETF交易性產品。用戶下單時請注意該產品實際淨值和最新成交價的差價，通常情況下平臺會每24小時進行倉位再平衡，而當出現劇烈波動時，若標的資產相較於上一個再平衡點波動幅度超過給定閾值(初期我們將該閾值對於3倍多空設置為15%，未來如果其他倍數的產品，閾值可能會不同)，平臺也會進行臨時再平衡。淨淨值價格低於0.1USDT的ETF產品的份額進行合併操作。合併後用戶的資產總額不會受到任何的影響。如果方向判斷錯誤在極端行情下會存在價格趨近於歸零的風險，該產品屬於風險極大的衍生品，請投資者注意控制風險。 杠杆ETF產品FAQ:https://support.mexc.com/hc/zh-cn/articles/360037800551

已在MEXC上市，这意味着您可以在我们的平台上轻松购买、持有、转让和质押这些货币！如果您想了解该代币的更多信息，请访问我们的数字资产介绍页面。



您也可以：

- 检查的质押可用性

- 在我们的博客上阅读关于的评论和分析报告。

如何购买 ()

想知道如何购买？过程从未如此简单！您可以通过这个链接，按照我们的指南轻轻松松在MEXC上购买代币。

资源

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。