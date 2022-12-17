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持仓PoS
CHESS
预期年化收益率
0.50%
Tranchess 高APY质押
|
在MEXC上质押 CHESS
协议签订日期
2022-12-17
收益生效日期
2022-12-19
收益结算日期每日结算
Tranchess Staking 条款
CHESS最低起投数量：1枚
持仓POS的收益以CHESS进行结算，每日收益=持仓CHESS枚数*(年化收益率/365)
预期年化收益会根据矿池实际收益随时进行调整；
开启PoS的1日后开始计算收益
每日随机进行快照，以每日快照最低持仓值进行结算；
无需冻结抵押资产，随时可交易或提现
可随时取消PoS，资产余额小于最低起投值或用户主动取消协议，则自动退出PoS，收益结算至退出PoS前一日
子账号无法参与持仓PoS
本人承诺已充分知晓项目风险!
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