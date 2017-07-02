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最少申购数量 5 EOS，最少质押时长10天
开始产生收益时间：2022-12-21
收益将会于在质押结束后一次性发放至您的现货账户
赎回前，质押的资产不能参与交易，无法提现，也不能提前解锁
在达到最少质押时长后，您可选择赎回或者继续质押，最终收益按照实际质押天数核算
赎回后，您的本金将会在3日后解锁
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