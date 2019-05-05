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锁仓PoS
DOT

预期年化收益率5.00%-8.00%

Polkadot 高APY质押 | 在MEXC上质押 DOT

锁仓开始时间

2022-12-20

可解锁时间

2023-01-20

解锁15日后发放本金

锁仓数量
可用余额--DOT
全部
最低锁仓数量 1DOT
30日预期收益 0 DOT

Polkadot Staking 条款

  1. 最少申购数量 1 DOT，最少质押时长30天
  2. 开始产生收益时间：2022-12-21
  3. T 代表质押日期。收益将从 T+1（第二天）开始，并将在 T+2 分配到您的账户。在您解除质押资产的当天不会产生任何收益。收益将每天分配到您的现货账户。
  4. 赎回前，质押的资产不能参与交易，无法提现，也不能提前解锁
  5. 在达到最少质押时长后，您可选择赎回或者继续质押，最终收益按照实际质押天数核算
  6. 赎回后，您的本金将会在15日后解锁

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