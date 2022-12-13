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持仓PoS
IDEX

预期年化收益率0.80%

IDEX 高APY质押 | 在MEXC上质押 IDEX

协议签订日期

2022-12-13

收益生效日期

2022-12-15

收益结算日期每日结算

IDEX Staking 条款

  1. IDEX最低起投数量：50枚
  2. 持仓POS的收益以IDEX进行结算，每日收益=持仓IDEX枚数*(年化收益率/365)
  3. 预期年化收益会根据矿池实际收益随时进行调整；
  4. 开启PoS的1日后开始计算收益
  5. 每日随机进行快照，以每日快照最低持仓值进行结算；
  6. 无需冻结抵押资产，随时可交易或提现
  7. 可随时取消PoS，资产余额小于最低起投值或用户主动取消协议，则自动退出PoS，收益结算至退出PoS前一日
  8. 子账号无法参与持仓PoS

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