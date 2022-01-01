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逐仓杠杆档位信息表
您在当前杠杆账户的计价货币或者交易货币的借贷数量，决定了您在此杠杆账户中的档位。不同的档位对应不同的强平线和初始风险率，而初始风险率决定了对应的有效杠杆倍数。
交易对
交易对
档位
有效倍数
初始风险率
强平线
计价货币最大可借
交易货币最大可借
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