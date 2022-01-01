MEXC 自动投资用户协议
简介
- 1. 本自动定投用户协议（"协议"）是您（"您"、"您的 "或 "用户"）与MEXC Global（"我们"、"我们的" 或 "MEXC"）的合同。它规定了您通过mexc.com或我们的任何相关网站、应用程序编程接口或移动应用程序（统称 "平台"）使用MEXC的自动定投产品和相关交易服务的条款和条件。
- 2. 本协议中的条款和条件是对用户协议、隐私政策、风险披露或其他与MEXC的自动投资产品或相关交易服务有关的协议或出版物（统称为 "法律文件"）的补充。如果本协议中的条款与法律文件中的条款不同，应以本协议中的条款为准。在您使用我们的自动定投产品和相关服务之前，您应当仔细阅读本协议和法律文件。
- 3. 通过使用MEXC的自动定投产品和相关交易服务，您被视为已经阅读、同意并完全理解本协议的条款和条件以及法律文件中规定的条款（包括我们可能不时发布的任何修订）。如果您不同意本协议或法律文件中规定的任何条款或条件，特此建议您立即停止使用服务。如果您继续使用服务，您将被视为无条件地同意本协议和法律文件中规定的全部条款和条件。
- 4. 来自以下地区的用户或许无法使用MEXC的自动定投产品和相关的交易服务：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、也门、津巴布韦、白俄罗斯、缅甸、黎巴嫩、利比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、孟加拉国、索马里、伊拉克、刚果（金）、中非共和国、吉尔吉斯斯坦、布隆迪、阿富汗、马其顿、埃塞俄比亚、几内亚比绍、几内亚、利比里亚、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、塞尔维亚、克里米亚、中国大陆、新加坡、美国、意大利、加拿大。
MEXC自动定投产品和服务
- 1. 本自动定投条款和条件在最初的自动定投计划全部设置完毕后仍然完全有效，直到您改变您的自动定投计划设置和/或终止自动定投计划。此外，我们可在任何时候终止自动定投计划，且无义务向您提供事先通知。
- 2. 通过创建一个新的自动定投计划，您授权了您的指定计划所产生的任何未来交易。重要的是，您必须定期检查您的自动投资计划的状态。我们无义务去核实您提供的自动投资计划的信息和细节。您所提供的自动投资计划的所有信息和细节应被视为准确和完整。
风险免责声明
- 1. 自动定投是复杂的金融工具，其交易可能会使您面临一些风险，包括但不限于自动投资产品的性能风险和损失风险，我们建议您了解其中的风险。通过使用我们的自动投资产品和相关服务，您被视为已经意识到了所涉及的风险。
- 2. 尽管有上述规定，MEXC不负责任何由于订阅金额不正确、循环周期细节不正确、或者您的现货钱包和/或灵活储蓄账户资金不足而给您带来的损失。您有责任在您的现货钱包和/或灵活储蓄账户中保持足够的余额，以避免交易执行失败。我们不对任何原因造成的自动定投计划的执行延迟（若有）负责。
无财务建议
- 1. 您承认，您在本平台上使用我们的服务，完全是您根据自己的经济状况和对相关风险的认识而自愿进行的行为，这两点与我们和任何第三方没有任何关系。
- 2. 我们与您进行的所有交易都是在 "仅执行 "和 "非建议 "的基础上进行的。您应依靠您的独立判断来进行投资，您无权要求我们向您提供与任何交易有关的投资建议。MEXC将不，且无义务向您提供任何投资建议。
赔偿责任限制和权利保留
- 1. MEXC不保证自动定投的性能，您有责任在使用我们的服务时进行自己的尽职调查。您承认并同意，在您使用服务时涉及的任何风险所造成的损失或责任将由您独自承担，而MEXC不承担任何相关责任。您承认您在从事自动投资交易时可能会产生损失，并且您同意独自承担任何和所有这些损失。
- 2. 您承认并同意，若由于您未能履行您的任何义务，以及MEXC按照您的命令或以本协议、用户协议以及我们不时公布的与使用我们的服务有关的任何其他规则或协议所允许的方式行事，您应对我们可能产生的所有责任、损失或任何种类或性质的费用负责。
- 3. 您同意并承认，对于您因您无法进行交易或因超出我们合理控制范围的任何原因而导致的任何损失、费用或开支，以及超出我们合理控制范围的影响，我们将不对您承担任何责任。
- 4. MEXC保留拒绝处理、取消、终止或撤销任何自动投资计划的权利，并由我们全权决定。如果我们怀疑交易涉及（或有涉及）洗钱、恐怖主义融资、欺诈或任何其他类型的金融犯罪的高风险；为了回应传票、法院命令或其他政府命令；如果我们合理地怀疑交易是错误的；或者如果我们怀疑交易涉及任何适用的限制（如适用法律文件中所列）。在这种情况下，我们保留撤销交易的权利，且无义务让您以相同的价格或相同的条款恢复被取消的交易的购买或销售订单，也无义务让您恢复由于我们根据此处条款采取的行动而造成的任何损害或损失。
费用和收费
- 1. 自动定投根据用户指定的交易计划细节执行交易。通过自动定投进行的交易产生的交易费是基于一般费用和相应的折扣，细节可查询： https://www.mexc.com/fee
- 2. MEXC保留自行决定随时修改或更新费用和收费的权利。
- 3. 您就任何交易向MEXC支付的所有费用应在该交易完成后迅速支付。您同意并授权MEXC在某项交易完成时从您的账户中扣除任何适用费用。如果您的账户中没有足够的数字资产，您承认您应支付的任何费用是您欠MEXC的债务，并且应立即到期。
- 4. 除非另行说明，所有支付给MEXC的费用和收费应以数字资产的形式进行。
语言
- 本协议是以英文起草的。虽然本协议可能有其他语言的译本，但这些译本可能不是最新的或完整的。因此，你同意，如果本协议的英文版本与任何其他翻译版本之间有任何冲突，应以本协议的英文版本为准。