如何购买NEO（NEO）教程

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为了更顺畅的交易，您可以考虑购买类似 USDT 的稳定币，再使用其稳定币在现货交易所购买NEO（NEO）。

（1） 信用卡/借记卡购买

如果您是一名新用户，这是购买NEO（NEO）最简易的方式。MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

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