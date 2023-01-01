什么是AUDIO合约？ AUDIO合约是在未来某个日期能买入或出售AUDIO的法律协议。 AUDIO合约是一种AUDIO币的合约表现形式，而实际的AUDIO（或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。 AUDIO合约通常用于对冲AUDIO本身的价格变化。另一方面，它们使投资者能够推测资产的潜在趋势。简单来说，如果您预计加密货币价格会上涨，您可以购买（买多） AUDIO合约，当您认为价格会下跌时，您可以做空（买空）以减少影响损失。 要了解更多关于合约的信息，请浏览我们的教育短片。 立即注册

如何交易（购买） AUDIO合约？ 1 创建一个免费的MEXC账号是交易各种加密资产（如合约）最简单的途径。只需要不到一分钟就能创建一个账户和通过KYC（验证身份）。 通过 MEXC App 注册

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使用您的手机号码在 MEXC 网站注册 2 注册并通过KYC后，请按照以下简单步骤开设您的合约账号并开始合约交易： 1. 在这里开设合约交易账号

2. 通过 P2P，即时信贷 或 卡片购买以USDT入金 MEXC教程 如何使用 Visa/MasterCard 购买加密货币？ 如何通过 MEXC P2P 购买加密货币？ 3. 通过钱包将现货或法币钱包中的资产转入新开的合约账户 4. 选择您的AUDIO期货合约。 MEXC 提供两种类型的加密货币期货合约：USDT-M 期货和 COIN-M 期货。例如，如果您想交易AUDIO永续合约，请选择USDT-M合约。对于AUDIO美元COIN-M合约，选择 COIN-M 期货. 5. 为AUDIO期货合约选择您喜欢的杠杆。 MEXC最高支持200倍杠杆！ 6. 根据MEXC合约上可用的各种订单类型下单。对于初学者，您的第一个AUDIO期货合约可选择限价或市价买入 立即注册

为什么交易AUDIO合约？ 无需持有AUDIO本身 非AUDIO持有者可以推测AUDIO的价格并在不购买资产本身的情况下快速获利。您可以用USDT开仓AUDIO期货合约，所有盈利将以USDT结算。 可定制杠杆 通过AUDIO获得可观的利润，同时只需支付其总成本的一小部分。借助杠杆，您可以跟踪小幅价格变动并进行交易，以创造值得您投入时间和精力的利润。 高流动性市场 AUDIO合约市场流动性高，交易量达数万亿美元。一个可持续的、流动性强的市场风险较小，因为参与者可以在低滑点的情况下轻松地开启和关闭交易。 多元化加密资产投资 多样化交易策略以产生更多利润。用户可以使用成熟的交易策略，如卖空、套利、配对交易等。

为什么选择 MEXC Futures 进行交易？ 选择可持续发展的合约交易平台对于执行成功的交易和享受更高的利润起着重要作用。 MEXC拥有超过4年的合约产品和运营经验，全球流动性排名第一。我们提供： 1-200 倍杠杆自由调节，支持做空、做多，随时调整杠杆倍数

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