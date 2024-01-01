什么是ZERO合约？

ZERO合约是在未来某个日期能买入或出售ZERO的法律协议。

ZERO合约是一种ZERO币的合约表现形式，而实际的ZERO（或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。

ZERO合约通常用于对冲ZERO本身的价格变化。另一方面，它们使投资者能够推测资产的潜在趋势。简单来说，如果您预计加密货币价格会上涨，您可以购买（买多） ZERO合约，当您认为价格会下跌时，您可以做空（买空）以减少影响损失。