什么是PORTAL合约？

PORTAL合约是在未来某个日期能买入或出售PORTAL的法律协议。

PORTAL合约是一种PORTAL币的合约表现形式，而实际的PORTAL（或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。

PORTAL合约通常用于对冲PORTAL本身的价格变化。另一方面，它们使投资者能够推测资产的潜在趋势。简单来说，如果您预计加密货币价格会上涨，您可以购买（买多） PORTAL合约，当您认为价格会下跌时，您可以做空（买空）以减少影响损失。