ETH合约是在未来某个日期能买入或出售ETH的法律协议。
ETH合约是一种ETH币的合约表现形式，而实际的ETH（或现金）结算将在未来，即是当合约行使时发生。
ETH合约通常用于对冲ETH本身的价格变化。另一方面，它们使投资者能够推测资产的潜在趋势。简单来说，如果您预计加密货币价格会上涨，您可以购买（买多） ETH合约，当您认为价格会下跌时，您可以做空（买空）以减少影响损失。
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非ETH持有者可以推测ETH的价格并在不购买资产本身的情况下快速获利。您可以用USDT开仓ETH期货合约，所有盈利将以USDT结算。
通过ETH获得可观的利润，同时只需支付其总成本的一小部分。借助杠杆，您可以跟踪小幅价格变动并进行交易，以创造值得您投入时间和精力的利润。
ETH合约市场流动性高，交易量达数万亿美元。一个可持续的、流动性强的市场风险较小，因为参与者可以在低滑点的情况下轻松地开启和关闭交易。
多样化交易策略以产生更多利润。用户可以使用成熟的交易策略，如卖空、套利、配对交易等。
选择可持续发展的合约交易平台对于执行成功的交易和享受更高的利润起着重要作用。 MEXC拥有超过4年的合约产品和运营经验，全球流动性排名第一。我们提供：
合约交易和价格有很高的市场风险和价格波动性。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑您的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力。我们建议您在进行任何投资之前，咨询独立的财务顾问。本材料不应理解为财务建议。过去的业绩并不是未来业绩的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您可能遭受的任何损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）均基于第三方来源。我们以 "原样 "提供给您，仅供参考，不作任何形式的陈述或保证。提供给第三方网站的链接也不在MEXC的控制以内。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。