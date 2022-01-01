按照交易额占比瓜分 3% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 5% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 7% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 10% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 15% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 25% 的交易额奖池

按照交易额占比瓜分 35% 的交易额奖池

方案二： 每日交易额TOP100的参赛者瓜分交易额奖池——总奖池的30%

方案一：活动期间，参赛用户每日交易额排名前100名的用户，按以下规则每日瓜分 12,500 USDT

*当参赛人数＞5,000人，当每日交易额奖池 ≤12,500 USDT时，按方案一发放奖励；每日交易额奖池＞12,500 USDT时，按方案二发放奖励。（按活动结束当天BTC收盘价计算）

*按方案二发放奖励时，奖励规则为：活动三每日奖池=总奖池*0.3/活动周期(天)；例如：当参赛人数为10,001人、活动周期为10天时，活动三每日奖池=30 BTC*0.3/10=0.9 BTC。

*参赛用户每日合约交易额须大于500,000 USDT 方可瓜分交易额奖池。

* 每日合约交易额排名指当日24：00时的交易额排名，该奖励将于活动结束后10天内发放。