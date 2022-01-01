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盈利率 排名 --
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盈利额 (USDT) 排名 --
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盈利率排行盈利额排行每日交易额排行更新时间: --
排名用户账户用户昵称收益率交易额
暂无数据
活动时间
报名时间：-- - --
比赛时间：-- - --
参赛资格
报名开始后，合约账户权益≥-- USDT 的用户均可报名参赛，比赛前平台将会统一审核已报名用户的参赛资格。
参赛合约
MEXC平台提供的所有USDT本位永续合约
参与USDT本位永续合约交易，瓜分100 BTC 奖金池。
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活动期间，用户交易USDT本位永续合约交易对中累计交易额 ≥30,000 USDT的参赛者，将分别按照盈利率、盈利额和每日交易额进行排名，总奖池分配如下：
总奖池的35%
盈利率奖池
总奖池的35%
盈利额奖池
名次
盈利率前二十参赛者
盈利额前二十参赛者
第1名
瓜分30%的盈利率奖池
瓜分30%的盈利额奖池
第2名
瓜分20%的盈利率奖池
瓜分20%的盈利额奖池
第3名
第三名瓜分10%的盈利率奖池
瓜分10%的盈利额奖池
第4-10名
按照交易额占比瓜分25%的盈利率奖池
(单人瓜分奖励最高不超过10%)
按照交易额占比瓜分25%的盈利额奖池
(单人瓜分奖励最高不超过10%)
第11-20名
按照交易额占比瓜分15%的盈利率奖池
(单人瓜分奖励最高不超过10%)
按照交易额占比瓜分15%的盈利额奖池
(单人瓜分奖励最高不超过10%)
*盈利率相同的参赛者取交易额较高者
*盈利额相同的参赛者取交易额较高者
每日交易量TOP1 赢大奖

活动期间，参赛用户每日交易额最高的交易者将获得一份特别奖品，大奖连送10天！

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第一天奖品
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第二天奖品
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第三天奖品
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第四天奖品
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第五天奖品
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第六天奖品
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第七天奖品
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第八天奖品
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第九天奖品
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第十天奖品
活动期间总交易额TOP1赢终极大奖- 10,000 USDT

活动期间，总交易额最高的交易者将赢取终极大奖10,000 USDT

*实物奖励按官网定价在活动结束后的10个工作日内发放等值USDT(不含税费）。

*参赛用户每日合约交易额须大于5,000,000 USDT 方可领取每日大奖；活动期间总交易额须大于 50,000,000 USDT 方可领取终极大奖

每日交易额TOP100名 至少瓜分12,500 USDT
方案一：活动期间，参赛用户每日交易额排名前100名的用户，按以下规则每日瓜分 12,500 USDT
名次
奖励/人/USDT
1
1,500
2
1,000
3
700
4-10
500
11-20
300
21-30
150
31-40
70
41-50
35
51-100
25
要求
每日合约交易额须大于1,000,000 USDT
每日合约交易额须大于500,000 USDT
方案二： 每日交易额TOP100的参赛者瓜分交易额奖池——总奖池的30%
名次
瓜分奖池
1-3
按照交易额占比瓜分35%的交易额奖池
4-10
按照交易额占比瓜分25%的交易额奖池
11-20
按照交易额占比瓜分15%的交易额奖池
21-30
按照交易额占比瓜分10%的交易额奖池
31-40
按照交易额占比瓜分7%的交易额奖池
41-50
按照交易额占比瓜分5%的交易额奖池
51-100
按照交易额占比瓜分3%的交易额奖池
*当参赛人数＞5,000人，当每日交易额奖池 ≤12,500 USDT时，按方案一发放奖励；每日交易额奖池＞12,500 USDT时，按方案二发放奖励。（按活动结束当天BTC收盘价计算）
*按方案二发放奖励时，奖励规则为：活动三每日奖池=总奖池*0.3/活动周期(天)；例如：当参赛人数为10,001人、活动周期为10天时，活动三每日奖池=30 BTC*0.3/10=0.9 BTC。
*参赛用户每日合约交易额须大于500,000 USDT 方可瓜分交易额奖池。
* 每日合约交易额排名指当日24：00时的交易额排名，该奖励将于活动结束后10天内发放。
奖励领取条件

1.比赛最低交易量要求：参赛用户交易额大于30,000 USDT，且收益率与收益额均为正数方可参与奖池瓜分。

2. 活动二中参赛用户当日合约交易额须大于5,000,000 USDT 方可领取交易额每日大奖，活动期间总交易额须大于50,000,000 USDT 方可领取终极大奖。

3. 活动三中参赛用户每日合约交易额须大于500,000 USDT 方可瓜分活动三奖池。

4. 若出现两名参赛者盈利率(盈利额)排名相同的情况，将选取总交易量最高的用户进行优先排名。

5. 领取盈利率奖金参赛者可同时领取盈利额奖金

*盈利率计算公式 (公式概念解释)

① 盈利率 = 期间盈利额 / （期初资产净值 + 期间总充值）

② 期间盈利额 = 期末已实现盈亏 + 期末未实现盈亏 - 期初已实现盈亏 - 期初未实现盈亏

③ 期间总充值 = 期末总转入 - 期初总转入 + 期间领取体验金

奖励发放规则

1.用户需符合获奖资格和完成以下步骤方可领取活动奖励；

2. 时刻掌握每日交易额最新的排名：

电报群： https://t.me/MEXCKorean

推特： https://twitter.com/MEXC_Korea

3. 活动二中实物奖励将根据官网定价发放等值的USDT（不含税)。

4. 本活动奖励不可与MEXC平台其他同期合约活动奖励同时领取。

5. 活动三中每日交易额排名指当日24：00时的交易额排名。

6. 幸运大转盘合约赠金奖励将于抽奖后48小时发放。

7. 活动一、活动二和活动三奖励将于活动结束后的10天内发放。

8. 活动一、活动二和活动三的获奖用户，必须通过电报联系@Jennie_MEXC@dlshdlsh@Miyalong以兑换奖励。

如您需要咨询活动问题可进韩国电报群： https://t.me/MEXCKorean

免责声明

1. 如监测到刷量、对敲、多账户操作、自成交等行为，将取消参赛资格；

2. 如监测到同一交易策略行为，将取消参赛资格；

3. 如监测到每分钟内频繁挂单撤单用户，将取消参赛资格；

4. 如监测到同一IP地址多账户操作，将取消该IP下所有用户参赛资格；

5. 做市商账户和子账号不能参与本次活动；

6. 包括但不限于以上提及到的关于交易、资金、团伙行为产生的风险，比赛规则最终解释权归MEXC官方所有。

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