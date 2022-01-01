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活动期间，参赛用户每日交易额最高的交易者将获得一份特别奖品，大奖连送10天！
活动期间，总交易额最高的交易者将赢取终极大奖10,000 USDT
*实物奖励按官网定价在活动结束后的10个工作日内发放等值USDT(不含税费）。
*参赛用户每日合约交易额须大于5,000,000 USDT 方可领取每日大奖；活动期间总交易额须大于 50,000,000 USDT 方可领取终极大奖
1.比赛最低交易量要求：参赛用户交易额大于30,000 USDT，且收益率与收益额均为正数方可参与奖池瓜分。
2. 活动二中参赛用户当日合约交易额须大于5,000,000 USDT 方可领取交易额每日大奖，活动期间总交易额须大于50,000,000 USDT 方可领取终极大奖。
3. 活动三中参赛用户每日合约交易额须大于500,000 USDT 方可瓜分活动三奖池。
4. 若出现两名参赛者盈利率(盈利额)排名相同的情况，将选取总交易量最高的用户进行优先排名。
5. 领取盈利率奖金参赛者可同时领取盈利额奖金
*盈利率计算公式 (公式概念解释)
① 盈利率 = 期间盈利额 / （期初资产净值 + 期间总充值）
② 期间盈利额 = 期末已实现盈亏 + 期末未实现盈亏 - 期初已实现盈亏 - 期初未实现盈亏
③ 期间总充值 = 期末总转入 - 期初总转入 + 期间领取体验金
1.用户需符合获奖资格和完成以下步骤方可领取活动奖励；
2. 时刻掌握每日交易额最新的排名：
推特： https://twitter.com/MEXC_Korea
3. 活动二中实物奖励将根据官网定价发放等值的USDT（不含税)。
4. 本活动奖励不可与MEXC平台其他同期合约活动奖励同时领取。
5. 活动三中每日交易额排名指当日24：00时的交易额排名。
6. 幸运大转盘合约赠金奖励将于抽奖后48小时发放。
7. 活动一、活动二和活动三奖励将于活动结束后的10天内发放。
8. 活动一、活动二和活动三的获奖用户，必须通过电报联系@Jennie_MEXC 和 @dlshdlsh和@Miyalong以兑换奖励。
如您需要咨询活动问题可进韩国电报群： https://t.me/MEXCKorean
1. 如监测到刷量、对敲、多账户操作、自成交等行为，将取消参赛资格；
2. 如监测到同一交易策略行为，将取消参赛资格；
3. 如监测到每分钟内频繁挂单撤单用户，将取消参赛资格；
4. 如监测到同一IP地址多账户操作，将取消该IP下所有用户参赛资格；
5. 做市商账户和子账号不能参与本次活动；
6. 包括但不限于以上提及到的关于交易、资金、团伙行为产生的风险，比赛规则最终解释权归MEXC官方所有。