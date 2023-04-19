GoSleep 是一款构建在 Arbitrum 生态系统中的 Web3 睡眠跟踪和健康生活奖励应用程序。它旨在激励用户追求健康的生活方式，并提供个性化的睡眠模式建议，帮助他们逐渐养成健康的睡眠习惯。 GoSleep 已获得 200 万美元的融资，由 Foresight Ventures 领投，CCC Capital、Amber Group、SevenX Ventures、KuCoin Ventures 和 Gate Labs 跟投。