Zyro是由Zilliqa社區核心成員基於Zilliqa公鏈開發的去中心化協議，Zyro代幣是Zyro協議的治理代幣，用戶可以通過Zyro代幣參與協議未來的規劃和資金管理。Zyro協議允許用戶通過在去中心化交易所上提供流通性以及交易進行挖礦，同時用戶還可以通過邀請以及成為節點的方式獲得Zyro代幣。Zyro採用更高效的底層公鏈Zilliqa使得交易速度大幅提升，手續費大幅降低，真正的做到無損交易，也給高頻交易者提供了最好的戰場