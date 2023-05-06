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ZenPandaCoin
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0.000000003601
24h 成交量 (ZPC)
357,254.97B
24h 成交额 (USDT)
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ZPC
ZenPandaCoin ($ZPC) 是一种建立在以太坊区块链上的去中心化模因代币，旨在通过去中心化金融 (DeFi) 的力量提供金融和平与繁荣。该项目以其吉祥物 The Zen Panda 为中心，象征着平静、平衡和智慧。我们的使命是创建一个强大的、支持性的社区，利用 DeFi 的力量实现财务上的成功。此外，ZenPandaCoin 将支持跨链消息传递协议 LayerZero，并首次部署在零知识 L2 链 Arbitrum 上。
概况
币种名称
ZPC
发行时间
--
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发行价格
--
发行总量
888,888,888,888,888
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